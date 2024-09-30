Обвиняемый в покушении на Трампа не признал свою вину

Райан Рут, которого обвиняют в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, отказался признать свою вину в суде.

Об этом пишет The New York Times.

«Мужчина, обвиняемый в организации покушения на бывшего президента Дональда Трампа на одном из его полей для гольфа во Флориде, не признал себя виновным в понедельник во время краткого выступления в федеральном суде», — сообщает издание.

15 сентября на Трампа во время игры в гольф было совершено покушение. Позднее стало известно, что подозреваемым в покушении является 58-летний Райан Уэсли Рут.

Ранее стало известно, что ему предъявили обвинение в попытке покушения на Трампа, которого он выслеживал более месяца.