Боррель призвал разрешить удары западным оружием по аэропортам России

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза разрешить удары западным оружием по аэропортам и пусковым площадкам на территории России. Об этом он сообщил в своем еженедельном блоге.

"Я также подчеркнул свой призыв позволить Украине нацелиться на аэропорты и пусковые площадки на территории России с помощью западного оружия. Пусть Украина наносит удар по лучникам, а не только по стрелам!", - написал он.

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При этом он отметил, что "пока не все согласны с этой мерой".