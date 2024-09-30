Нетаньяху сделал заявление по освобождению Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к гражданам Ирана заявил, что их страна станет «окончательно свободна» значительно раньше, чем принято считать. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, глава израильского правительства крайне редко обращался ранее к иранцам.

«Когда Иран будет окончательно свободен, а этот момент наступит гораздо раньше, чем многие думают, все будет по-другому», — подчеркнул премьер.

Нетаньяху назвал лидеров Ирана «тиранами», обвинил в разжигании «бесполезных войн по всему Ближнему Востоку». Он добавил, что руководителям следует тратить деньги на гражданские нужды, а не на оружие.

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По его мнению, народы Израиля и Ирана могут жить мирно. Вместе с тем, подчеркнул премьер, ЦАХАЛ дотянется до любого места на Ближнем Востоке, чтобы защитить себя.

Напомним, что Тегеран отрицает приписываемые ему агрессивные устремления и возлагает на Израиль ответственность за эскалацию напряженности в регионе.