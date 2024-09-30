В Узбекистане ответили на новость об избиении русскоязычных школьников

Детский омбудсмен Узбекистана Сурайе Рахмонова опровергла появившуюся ранее новость о регулярных избиениях русскоязычных учеников школы № 1 в Джизаке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, что ранее в СМИ появилась информациях о том, что в школе № 1 ученики седьмого класса регулярно избивают русскоязычных учащихся. Как заявила Рахманова, между учениками школы действительно произошел конфликт, но вызван он был личной неприязнью. При этом она также добавила, что с участниками конфликта провели профилактическую беседу, а управление проверит информацию.

«По ситуации, произошедшей среди учащихся седьмого класса школы № 1 в городе Джизака. По предварительной информации, инцидент произошел из-за личного конфликта между учащимися и не связан с вопросом языковой принадлежности», — заявила она.

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