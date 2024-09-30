В Канаде захотели «сменить пол» генсеку ООН

Следующим генеральным секретарем ООН должна быть избрана женщина, заявила глава МИД Канады Мелани Жоли, выступая с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в рамках общеполитической дискуссии. Она назвала неприемлемым отсутствие женщин на этом посту за почти 80 лет существования всемирной организации, передает ТАСС.

Уже почти 80 лет ни одна женщина не занимала пост генерального секретаря. Это неприемлемо. <...> Следующим лидером этого великого института должна стать женщина, — сказала она.

Ранее Жоли заявила, что Канада не ограничивает Украину в применении передаваемого Киеву оружия. Она призвала занять в этом вопросе «прогрессивную позицию», так как Россия «красных линий не придерживается».

До этого стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН начал переговоры с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем. МИД также опубликовал фотографию, на которой Лавров и Гутерриш пожимают друг другу руки.

Как передавал ТАСС, перед стартом переговоров глава российской дипломатии поинтересовался у генсека, из какой страны ковер на полу в помещении, где проходит их встреча. «Из Туркменистана?», — спросил Лавров.