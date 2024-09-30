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В Канаде захотели «сменить пол» генсеку ООН

Следующим генеральным секретарем ООН должна быть избрана женщина, заявила глава МИД Канады Мелани Жоли, выступая с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в рамках общеполитической дискуссии. Она назвала неприемлемым отсутствие женщин на этом посту за почти 80 лет существования всемирной организации, передает ТАСС.

В Канаде захотели «сменить пол» генсеку ООН
© globallookpress.com
Уже почти 80 лет ни одна женщина не занимала пост генерального секретаря. Это неприемлемо. <...> Следующим лидером этого великого института должна стать женщина, — сказала она.

Ранее Жоли заявила, что Канада не ограничивает Украину в применении передаваемого Киеву оружия. Она призвала занять в этом вопросе «прогрессивную позицию», так как Россия «красных линий не придерживается».

До этого стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН начал переговоры с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем. МИД также опубликовал фотографию, на которой Лавров и Гутерриш пожимают друг другу руки.

Как передавал ТАСС, перед стартом переговоров глава российской дипломатии поинтересовался у генсека, из какой страны ковер на полу в помещении, где проходит их встреча. «Из Туркменистана?», — спросил Лавров.

«Я не знаю. Возможно», — ответил Гутерриш.