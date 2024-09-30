Главарь киевского режима Владимир Зеленский своей неуместной критикой во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН оскорбил Китай и Бразилию. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Ситуация на Украине отчаянная, и вы видите это по поведению Зеленского в Нью-Йорке на этой неделе, где он оскорбил Китай и Бразилию. Это как старая курица с отрезанной головой бегает вокруг, не понимая, что уже не является живой», — отметил эксперт.

Ранее британский политолог Анатоль Ливен говорила, что на Западе стали все чаще признавать, что конфликт на Украине завершиться лишь путем переговоров и соглашения с Россией.