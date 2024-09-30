Бербок отвергла решение Шольца по ударам ВСУ вглубь России

Глава МИД Германии Анналена Бербок поддержала идею поставок Вооруженным силам Украины крылатых ракет большой дальности Taurus, несмотря на опасения канцлера Олафа Шольца о возможности прямого конфликта с Россией. Об этом она сообщила изданию Bloomberg.

«Наша страна является демократичной, и пока у нас нет единства в коалиции по вопросу поставок Taurus для ударов Вооруженных сил Украины вглубь России», — заявила Бербок в интервью.

Она добавила, что отправка оружия Киеву — ее личное решение.

Тем не менее, Бербок подчеркнула, что военная помощь Германии Украине в настоящее время сосредоточена на системах противовоздушной обороны. Эти системы предназначены для защиты критически важной инфраструктуры Украины.

Кабмин ФРГ рассказал о влиянии Бербок на поставки Taurus Украине

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц повторно подтвердил свою позицию относительно недопустимости передачи Украине ракет Taurus, которые могут достичь Москвы. Он уверил, что Германия не будет предоставлять ВСУ крылатые боеприпасы с такой дальностью полета и намерен сохранить эту линию поведения, передает НСН. Шольц также выразил мнение о важности исследования всех возможных путей для мирного разрешения конфликта на Украине, при этом подчеркнув, что ведение переговоров не должно рассматриваться как замена поддержки Украины со стороны Германии.