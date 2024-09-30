В НАТО испугались победы России на Украине

Наибольший риск для НАТО возникнет в случае победы России в конфликте на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью Reuters.

«Когда Россия применяла военную силу, а также когда угрожала союзникам по НАТО, она получала то, что хотела, и это делало нас всех более уязвимыми»», — сказал он.

Генсек НАТО отреагировал на изменения ядерной доктрины России

Генсек НАТО также отреагировал на изменения ядерной доктрины России. По его словам, в НАТО не обнаружили перемен в политике РФ, которые бы потребовали изменений со стороны альянса.