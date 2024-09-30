Пока вы не уснули: суд над Ле Пен и подготовка Зеленского к переговорам с РФ

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Во Франции начался суд над Марин Ле Пен

В коррекционном трибунале Парижа начались слушания по делу о фиктивном найме ассистентов депутатов «Национального объединения» в Европарламенте (ЕП) против главы фракции партии в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен и 24 ее однопартийцев. Об этом сообщает РИА Новости.

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СМИ сообщили о подготовке Зеленского к мирным переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский начал готовиться к мирным переговорам с РФ из-за проблем с ресурсами в его стране. Об этом пишет испанская газета El Pais.

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Путин обновил состав Совбеза

Президент России Владимир Путин включил в состав Совбеза своего помощника Алексея Дюмина, руководителя ФМБА Веронику Скворцову, а также первого заместителя председателя правительства Дениса Мантурова, говорится в указе.

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Стал известен размер МРОТ в 2025 году

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2025 года составит 22 400 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на законопроект, который внесло правительство РФ в Госдуму.

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Военкор перечислил причины успешного наступления ВС РФ в Донбассе

Успех наступления Вооруженных сил России (ВС РФ) в Донбассе связан со множеством факторов, среди которых растянутость фронта и низкая мотивация украинских военнослужащих. Об этом заявил военный корреспондент Дмитрий Стешин.

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В правительстве рассказали, когда доллар будет дороже 100 рублей

В Минэкономразвития РФ ожидают, что курс доллара в июле 2026 года достигнет 100 рублей, а евро подорожает до 110 рублей в феврале того же года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прогноз социально-экономического развития России на 2025-2027 годы.

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Военкор Поддубный стал Героем России

Президент РФ Владимир Путин присвоил военкору Евгению Поддубному звание Героя России. Глава государства подписал соответствующий указ, он опубликован на портале нормативно-правовых актов.

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Генсек НАТО отреагировал на изменения ядерной доктрины России

НАТО не зафиксировала изменений в ядерной доктрине России, которые требуют перемен в политике блока. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

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Татьяна Тарасова заявила, что в России «просто нет» футбола

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с Metaratings прокомментировала опрос ВЦИОМа о падении интереса к футболу в России. Она отметила, что ее эта ситуация абсолютно не удивляет.

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Завод для сборки китайских тракторов планируют построить в России

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Группа UMG Дмитрия Стрежнева в настоящее время занимается проработкой проекта, предполагающего выпуск китайских сельскохозяйственных тракторов в России. Компания задумалась о строительстве нового завода, который станет производственной базой для создания техники, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя фирмы.

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