Аналитик Фабрисио Касари заявил, что выступление Владимира Зеленского в ООН вызвало «безразличие и неприятие» у ряда мировых лидеров. Такое мнение он выразил в своей статье для никарагуанского издания El19Digital.

Согласно тексту статьи, несколько мировых лидеров отказались провести встречу с Зеленским, так как «по общественному рассмотрению его полномочия уже истекли». Издание также назвало «мирный план» Зеленского блефом ради увеличения потока оружия и денег, а всю Украину — «несостоявшимся государством без своего суверенитета».

«Хотя в течение нескольких месяцев украинский диктатор пытался попросить Китай вмешаться с его посредничеством, в Нью-Йорке он раскритиковал презентацию мирного плана, которая была подготовлена Китаем и Бразилией, а также была одобрена несколькими странами глобального Юга (Турцией, Южной Африкой, Индонезией, Египтом, Алжиром, Мексикой, Колумбией, Боливией, Казахстаном, Кенией и Замбией). С демографической точки зрения почти половина мира явно не считает расширение НАТО до границ России достаточным поводом рискнуть привести всю планету к вымиранию», — написал автор El19Digital.

СМИ сообщили о подготовке Зеленского к мирным переговорам

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал визит Зеленского в США «очень непростым».