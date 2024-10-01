Борис Джонсон рассказал об истинной причине смерти королевы Елизаветы II

В мемуарах бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона названа истинная причина смерти королевы Елизаветы II. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В книге Джонсон рассказал, что в последний раз встречался с королевой 6 сентября 2022 года — спустя почти два месяца после того, как подал в отставку. К тому времени ему уже было известно о болезни Елизаветы II. Она, по его словам, страдала от злокачественной опухоли костей.

Daily Mail: королева Великобритании Елизавета II умерла во сне

Я пытался шутить с придворными о советах Ее Величеству по поводу правильной кандидатуры на пост премьера, что-то в таком духе. Они улыбались, но выглядели измученными. Эдвард Янг, её личный секретарь, попытался меня подготовить. Я знал уже год, а то и больше, что у нее рак костей, и ей в любой момент может стать хуже. «За лето она сильно сдала», — сказал он. Тут постучал лакей и проводил меня в гостиную Её Величества. «Доброе утро, премьер-министр», — сказала она. Мы сели напротив друг друга на голубовато-зелёные диваны, и я сразу понял, что имел в виду Эдвард. Она выглядела бледной и более сутулой, а на ее руках и запястьях виднелись темные синяки — вероятно, от капельниц или уколов. Но ее ум, как и сказал Эдвард, был совершенно не затронут болезнью. Когда мы говорили, она иногда улыбалась все той же белозубой улыбкой, которая мгновенно поднимает настроение из мемуаров Бориса Джонсона

Ранее схожий диагноз называл Джайлз Брандрет — друг мужа Елизаветы II, принца Филиппа. По его словам, у королевы была редкая форма миеломы — рака костного мозга.