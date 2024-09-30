Кабмин ФРГ рассказал о влиянии Бербок на поставки Taurus Украине

Позиция канцлера Германии Олафа Шольца по поставкам дальнобойных ракет Taurus Украине остается неизменной, мнение главы МИД Анналены Бербок никак не повлияет на нее, заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее Бербок в интервью телеканалу ARD сообщила, что выступает за поставку Украине ракет дальнего действия и выдачу ВСУ разрешения на его применение по территории РФ. Журналисты попросили правительство прокомментировать слова министра.

«Федеральный канцлер уже давно занял четкую позицию по этому вопросу, и она остается в силе», — подчеркнул Хебештрайт.

Напомним, что Германия весной 2022 года соглашалась только на поставки касок ВСУ. Затем ФРГ отправила грузовые автомобили, стрелковое оружие, ЗРК, легкую бронетехнику, основные боевые танки.

Бербок прокомментировала ситуацию на Ближнем Востоке

Вместе с тем, Шольц категорически отказывается включать в пакеты военной помощи дальнобойные ракеты. Он объясняет это тем, что не желает дальнейшей эскалации конфликта, его географического расширения.