Глава МИД Венгрии высказался о мирных инициативах по Украине

Будапешт поддержит любые инициативы, которые способствовали бы урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его слова передает Telex. Lenta.ru

«Венгрия поддерживает все международные инициативы, которые открывают возможность для скорейшего достижения мира», - приводит его слова портал Telex. Глава МИД добавил, что Будапешт стоит на стороне любых инициатив, которые помогли бы завершить конфликт «путем переговоров и дипломатии». ТАСС

Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на основе китайско-бразильской мирной инициативы намерен согласовать место проведения переговоров между Россией и Украиной. RT на русском