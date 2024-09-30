В Польше захотели оказать давление на Украину

Польша будет оказывать давление на Украину, в том числе по линии ее присоединения к ЕС и НАТО, если Киев не разрешит эксгумацию жертв Волынской резни. Об этом заявил в эфире радиостанции RMF FM замглавы польского МИД Анджей Шейна.

"Мы считаем, что вопрос христианского захоронения тех, кто был убит зверским образом, а это около 100 тыс. человек, является фундаментальным [в отношениях] между Украиной и Польшей. Если Украина хочет, чтобы мы так же решительно, как до сих пор, относились к ее вступлению в Европейский Союз, в НАТО, она должна понимать национальные интересы Польши", - отметил дипломат.

По его словам, осознание Киевом важности этого вопроса для Варшавы должно перерастать в конкретные действия.

"Если этого не произойдет, мы будем вынуждены оказывать все большее давление", - обозначил Шейна позицию польского МИД.

Эксгумация жертв Волынской резни станет проблемой всего Евросоюза, подчеркнул политик.

В конце августа глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша будет блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации жертв Волынской резни. Его позицию поддержал премьер Дональд Туск и министр иностранных дел Радослав Сикорский, который упомянул эту тему на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Жертвы Волынской резни

В октябре 2023 года специалисты из двух стран обнаружили вблизи деревни Пузники в Тернопольской области Украины братскую могилу жертв украинских националистов, убитых во время Волынской резни. Украинским властям был направлен запрос с просьбой о проведении эксгумации. Занимавший тогда пост премьер-министра Польши Матеуш Моравецкий заявил, что полное примирение Варшавы и Киева возможно только после нахождения останков всех жертв трагедии.

В феврале 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики. Эти события получили название Волынская резня. В 2016 году польский парламент учредил 11 июля Национальный день памяти жертв геноцида. Как правило, памятные мероприятия, посвященные этой дате, проходят по всей стране: проводятся лекции, встречи, выставки, посвященные трагической судьбе поляков в Волыни. 14 июля 2024 года в селе Домостава Подкарпатского воеводства на юге Польши установили памятники жертвам трагедии.

Организация украинских националистов - ультраправая политическая организация, действовавшая в основном на территории Западной Украины. Для достижения поставленной цели - создания самостоятельной Украины - ОУН ориентировалась на использование экстремистских средств, в том числе терактов. В годы Второй мировой войны ОУН в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию.

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Решением Верховного суда РФ от 17 ноября 2014 г. украинская организация "Украинская повстанческая армия" (УПА) признана экстремистской. Ее деятельность на территории России запрещена.