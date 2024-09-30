Эксперт оценил перспективы отношений России и НАТО при новом генсеке

Заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов рассказал о том, как могут сложиться будущие отношения России и НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Данилова, в будущем между Россией и НАТО продолжится эскалация отношений, поскольку альянс уже сформулировал свою позицию. При этом эксперт считает, что смена генсека на Марка Рютте не привнесет в эти отношения положительной динамики.

«Эскалация российско-натовских отношений продолжится, другого не дано, потому что НАТО сформулировало давно свою позицию, связанную с укреплением системы всестороннего сдерживания России, поэтому в принципиальном плане естественно эта линия не изменится, и как раз, наверное, она будет задачей следующего генерального секретаря еще больше консолидировать эту линию», — заявил Данилов.

Впрочем, эксперт также добавил, что на фоне президентских выборов в США ситуация внутри НАТО складывается сложная. Согласно прогнозу Данилова, новый генсек попытается «собрать в кучку все интересы».

«Его отличительная особенность состоит в том, что достаточно опытный политик, европейский долгожитель и зарекомендовал себя как фигура, которая умеет лавировать, здесь у него самая основная задача на вот этом тяжелом переходном этапе, когда неясно, что делать с Украиной, как консолидировать позицию национальных государств-союзников, вот он подходящая кандидатура, чтобы эту гибкость продемонстрировать, попытаться собрать в кучку все интересы», — считает эксперт.

Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг подвел итоги своего пребывания на посту генсека альянса. Его полномочия истекают уже 1 октября, после чего пост займет бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.