$92.71+0.31103.47+0.28
Почта

В Раде назвали условие, заставившее бы Зеленского сеть за стол переговоров

Полный коллапс фронта является единственной причиной, заставившей бы Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, заявил депутат Верховной рады Сергей Рахманин. News.ru

«Я не вижу никакой причины, которая бы <...> заставила Зеленского сесть за стол переговоров с РФ. Разве что полный коллапс линии фронта и угроза территориальных потерь, угроза уничтожения ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru») и угроза быстрого захвата огромного количества территорий», — подчеркнул законодатель. Газета.Ru

Зеленский 24 сентября выступил на Совбезе ООН. Во время своей речи он заявил, что конфликт на Украине «невозможно «успокоить» разговорами», а «Россию можно только принудить к миру». RT на русском

В мире
Видео
Обзор медиа