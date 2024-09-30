Полный коллапс фронта является единственной причиной, заставившей бы Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, заявил депутат Верховной рады Сергей Рахманин. News.ru

«Я не вижу никакой причины, которая бы <...> заставила Зеленского сесть за стол переговоров с РФ. Разве что полный коллапс линии фронта и угроза территориальных потерь, угроза уничтожения ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru») и угроза быстрого захвата огромного количества территорий», — подчеркнул законодатель. Газета.Ru

Зеленский 24 сентября выступил на Совбезе ООН. Во время своей речи он заявил, что конфликт на Украине «невозможно «успокоить» разговорами», а «Россию можно только принудить к миру». RT на русском