В кулуарах Европейского парламента (ЕП) есть сторонники мира с Россией, на словах поддерживающие Украину. Об этом заявил депутат ЕП Ивар Иябс. Lenta.ru

Он сказал, что некоторые европейские законодатели, несмотря на декларируемую ими поддержку Киева, в кулуарах ЕП призывают «о чем-то договориться» с Россией для достижения перемирия в конфликте на Украине, пускай и на «невыгодных для украинской стороны условиях». Как предположил Иябс, дискуссии на эту тему активизировались в преддверии выборов президента США в ноябре 2024 года. «К сожалению, некоторые в Европарламенте думают в таком «трампистском» направлении», - отметил он. ТАСС

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала создать для Украины сильные позиции для ведения переговоров о мире. Газета.Ru