Марин Ле Пен прокомментировала судебный процесс против нее во Франции

Лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила о том, что спокойно относится к процессу против нее и членов ее партии по делу об отмывании средств Европарламента. Об этом сообщает РИА Новости.

Сегодня в Париже начался суд над Марин Ле Пен и другими членами партии «Национальное объединение» по делу об отмывании средств Европарламента. Их подозревают в хищение госсредств за счет оплаты труда ассистентов, которые на самом деле работали лишь на партию «Национальное объединение». Следствие считает, что партия присваивала по 21 тысяче евро, которые Страсбург ежемесячно выделял каждому депутату Европарламента на оплату работы ассистентов.

Марин Ле Пен отметила, что не беспокоится по поводу исхода дела, так как «имеется много аргументов, которые были разработаны для защиты того, что является парламентской свободой».

«Мы никоим образом не нарушили никаких политических правил и никаких нормативных правил Европейского парламента», - подчеркнула лидер фракции «Национального объединения».

По делу, помимо Марин Ле Пен и ее отца – основателя партии Жана-Мари Ле Пена - проходят еще 23 человека. Если Марин Ле Пен признают виновной по всем обвинениям, ей может грозить до 10 лет лишения свободы, до 1 миллиона евро штрафа, а также лишение права участвовать в президентских выборах 2027 года.

Ранее партия президента Эммануэля Макрона проиграла на июньских выборах в Европарламент. А в ходе внеочередных выборов в парламент Франции в первом туре убедительную победу одержала правая партия «Национальное объединение» и союзные с ней силы, набрав 33,15% голосов.

По итогам второго тура у левого «Нового народного фронта» было 182 места в парламенте, у коалиции Макрона «Вместе!» - 168, у правых во главе с «Национальным объединением» Ле Пен - 143 места.