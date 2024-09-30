Во Франции начался суд над Марин Ле Пен

В коррекционном трибунале Парижа начались слушания по делу о фиктивном найме ассистентов депутатов «Национального объединения» в Европарламенте (ЕП) против главы фракции партии в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен и 24 ее однопартийцев. Об этом сообщает РИА Новости.

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Слушания начались в 13:30 по местному времени (14:30 мск). Ожидается, что они будут проходить три дня в неделю, вплоть до 27 ноября.

Ле Пен, ее отца Жана-Мари Ле Пена и еще 23 членов партии обвиняют в «нецелевом использовании общественных средств» Евросоюза в 2004-2016 годах. По версии обвинения, они тратили средства ЕП для оплаты работы парламентских ассистентов, тогда как в действительности они работали лишь на «Национальное объединение». Основатель партии Жан-Мари Ле Пен не будет присутствовать на слушаниях в связи с состоянием здоровьем.

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Ущерб от «централизованной системы» отмывания денег, в создании которой обвиняют Ле Пен, оценивается в 6,8 млн евро. Если политика признают виновной, то ей грозит тюремный срок до 10 лет лишения свободы, штраф в размере до 1 млн евро, а также невозможность избираться в органы государственной власти в течение следующих 5-10 лет. Таким образом, она не сможет баллотироваться на президентские выборы во Франции в 2027 году. Решение должны вынести в начале 2025 года.

Напомним, что в июле партия «Национальное объединение» вышла на лидирующую позицию в первом туре внеочередных парламентских выборов во Франции. Во втором туре из-за сделки сторонников партии президента Эммануэля Макрона и коалиции левых партия Ле Пен заняла третье место. Несмотря на это, общественные опросы прочат ей победу на выборах президента в 2027 году.