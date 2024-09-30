Власти Киева сняли мемориальную табличку с дома писателя Куприна

Власти Киева сняли мемориальную табличку с дома на улице Сагайдачной, где жил писатель Александр Куприн.

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Об этом сообщил экс-депутат Верховной Рады Артур Белоус, передает РИА Новости.

«Не заменили на украиноязычную, а просто сняли. В доме номер 4 по этой улице выдающийся писатель проживал два года», — рассказал политик.

Ранее жители Одессы вышли к Одесской областной военной администрации (ОВА) на митинг против переименования улиц и сноса памятников. По словам участников, они отправили соответствующие петиции в ОВА и ЮНЕСКО. Также демонстранты принесли с собой плакаты. На одном из них они написали, что «репрессии против Пушкина, Бабеля, Паустовского, Ильфа, Петрова, Высоцкого — это преступление перед историей Одессы».