Российских журналистов не пустили на выступление Ассанжа

Отказ российские СМИ получили в ответ на просьбы об аккредитации на выступление основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа перед комитетом ПАСЕ в Страсбурге 1 октября. Причина - ссылка на большое число полученных заявок от других СМИ. Об этом сообщило РИА Новости.

Как ожидается, заключенный под стражу Ассанж даст показания перед комитетом по юридическим вопросам и правам человека ПАСЕ в Страсбурге 1 октября. Это станет его первым публичным выступлением после освобождения из британской тюрьмы в июне 2024 года.

Несмотря на то что журналист продолжает восстанавливаться после освобождения из тюрьмы, он будет присутствовать на сессии лично в связи с "исключительным характером приглашения", сообщил ранее Wikileaks.

Заявление о выступлении Ассанжа прозвучало после публикации доклада ПАСЕ по его делу. Как напоминает Wikileaks, в докладе подтверждается, что журналист может считаться политзаключенным.