Выступление Владимира Зеленского в ООН вызвало у мировых лидеров неприятие и безразличие. О такой реакции на речь украинского главы заявило базирующееся в Никарагуа издание El19Digital. Lenta.ru

Издание утверждает, что главы некоторых государств отказались встречаться с украинским лидером по причине того, что «срок его полномочий истек». Подчеркивается также, что Зеленский «вызвал явное презрение» у Дональда Трампа во время встречи в Нью-Йорке 27 сентября. Российская газета

Портал добавил, что объявленный Зеленским «мирный план» оказался не мирной инициативой, а «всего лишь блефом, который сводится к увеличению количества оружия и денег», предназначенных для Украины. Европа, по мнению издания, «решила принести себя в жертву и станет первой площадкой для российского военного ответа» в случае снятия властями США запрета на удары Украины дальнобойным оружием по территории РФ. США также ошибочно считают, что будут находиться в безопасности в случае изменения динамики конфликта, подчеркнул El19Digital. ТАСС