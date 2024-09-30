Западные страны пытаются найти способы сократить военную и финансовую помощь Украине, чтобы использовать бюджетные средства для решения внутренних проблем. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщило агентство Bloomberg. Вечерняя Москва

«Многие западные союзники уже ищут повод перенаправить выделяемые Украине средства на внутренние нужды. Более того, Германия планирует значительное сокращение такой помощи в бюджете следующего года», — говорится в материале. Lenta.ru

Ранее обозреватели британского журнала The Economist выразили мнение, что покровители Украины и власти в Киеве должны признать, что страна проигрывает в противостоянии с Россией. The Economist обратил внимание на то, что усталость от конфликта начинает чувствоваться и на Западе, приведя в пример результаты недавних выборов в Германии и Франции, а также позицию кандидата в президенты США Дональда Трампа. ТАСС