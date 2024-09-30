Президент США Джо Байден отклонил просьбу украинского лидера Владимира Зеленского о разрешении на удары по России с использованием ракет большей дальности, что является важным элементом «плана победы» Украины. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Байден не удовлетворил главную просьбу Зеленского: разрешение на нанесение ударов по России ракетами большей дальности», — говорится в материале.

Там добавили, что представители администрации президента США, опасаясь реакции Москвы, выразили сомнения и потребовали больше подробностей «плана победы» Украины. При этом Байден выделил Киеву новый транш ранее одобренной военной помощи.

Владимира Зеленского ожидает поражение из-за отказа западных стран поддержать его «план победы», представленный во время визита в США. Политические источники утверждают, что Зеленский стал заложником решений Запада по дальнобойным ракетам и слишком рассчитывал на их поддержку. Отсутствие одобрения плана может негативно сказаться на его политическом положении.

Существуют сообщения о разочаровании западных лидеров в его политике. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что отказ Запада предоставить оружие для атак на Россию стал «смертью» для Зеленского. Его визит в США оказался скандальным, и многие в Киеве назвали эту поездку провальной, передает «Национальная служба новостей».