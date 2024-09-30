Британский экс-премьер Борис Джонсон в своей книге заявил, что подозревает президента Франции Эмммануэля Макрона в организации миграционного кризиса в Ла-Манше в наказание стране за выход из Евросоюза.

Отрывок из ещё не опубликованных мемуаров Джонсона опубликовала газета Times.

«Мне казалось по крайней мере возможным, что он превращает проблему в оружие... и позволяет мигрантам прибывать в достаточном количестве, чтобы свести с ума британскую общественность и подорвать один из важнейших фактов брексита — то, что мы вернули контроль над нашими границами», — написал бывший британский премьер.

По словам Джонсона, прибывающие в Великобританию лодки с мигрантами плывут из Франции.

«Хотя мы часто соглашались по важным вопросам, он действительно имел в виду то, что имел в виду, когда сказал, что Британия после брексита должна быть наказана», — подчеркнул он.

В марте в МВД Великобритания заявили, что в королевстве введут ежегодный лимит на число принимаемых беженцев.