Стало известно о желании западных стран сократить помощь Украине

Западные страны в настоящее время пытаются найти повод, чтобы сократить финансовую помощь Украине.

Об этом пишет Bloomberg.

«Многие западные государства уже ищут повод перенаправить предназначенные Украине средства на финансирование внутренних потребностей», — говорится в материале.

По информации журналистов, одной из таких стран является Германия. В статье подчеркивается, что немецкое правительство планирует в 2025 году урезать расходы государственного бюджета, связанные с поддержкой Киева.

Авторы публикации обратили внимание, что прекращение боевых действий также может стать для зарубежных партнеров Украины «правдоподобным прикрытием» для сокращения объемов помощи.

26 сентября американский президент Джо Байден поручил министерству обороны страны предоставить Киеву все предназначенные ему средства для поддержания безопасности. Как сказал глава государства, Украина должна получить деньги до того, как завершится срок его полномочий.

В то же время хозяин Белого дома санкционировал выделение украинским властям оставшихся $5,5 млрд из тех средств, трату которых одобрил конгресс США. Кроме того, Пентагон намерен в скором времени поставить в зону конфликта вооружения и боеприпасы на общую сумму $2,4 млрд.