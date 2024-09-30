Ученый-востоковед, старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин в разговоре с Рамблером прокомментировал ликвидацию Израилем лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, а также высказался о перспективах ответного удара со стороны шиитской организации.

8 сентября стало известно, что генсек «Хезболлы» Хасан Насралла был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Информацию подтвердили в самой организации. В ходе операции по уничтожению Насраллы Израиль сбросил на южный пригород Бейрута 85 бомб весом в одну тонну. Новым генсеком шиитского движения был избран Хашем Сафиеддин. До сих пор он был председателем исполнительного совета «Хезболлы». Сафиеддин также является двоюродным братом ликвидированного генсека движения.

Говоря об операции по ликвидации Насраллы, Чупрыгин выразил мнение, что Израиль «перешел границу», так как она привела к большому числу жертв среди мирного населения.

Вообще оценивать Израиль «снаружи» — это неблагодарное занятие. Израиль живет по своим законам, с 1947 года он живет по законам военного времени – все население страны так или иначе психологически настроено именно на такой стиль жизни. Хотя, говорят, молодое поколение израильтян сомневается в такой целесообразности, но внешне это незаметно… В связи с произошедшим есть два момента для обсуждения. Так, согласно позиции политического руководства Израиля, страна сейчас воюет за свою безопасность, для него эта война направлена на выживание народа страны. К этой позиции можно относится по-разному, но уже после 7 октября прошлого года, когда ХАМАС совершил нападение на Израиль, я говорил о том, что ответ с его стороны может только один – «ветхозаветный», то есть «око за око, зуб за зуб». Тут никаких ограничителей быть не могло по определению. Другой вопрос – это отношение мирового сообщества к происходящему вокруг Израиля. Представитель страны в ООН задавался вопросом о том, почему все молчали, когда «Хезболла» забрасывала ракетами территорию страны, и почему все сразу же заговорили о превышении пределов допустимой самообороны, когда Израиль начал огрызаться. И, с одной стороны, я бы не стал осуждать такое заявление. С другой стороны, моя позиция заключается в том, что с точки зрения современного представления «о прекрасном» Израиль перешел границу, когда в ходе так называемой недискриминационной бомбардировки забросал бункер Насраллы тоннами взрывчатки и разнес вдребезги все вокруг. Полагаю, все это нужно было делать немного по-другому – не вызывая большое количество сопутствующих жертв. Андрей Чупрыгин Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог

Отвечая на вопрос о влиянии ликвидации Насраллы на деятельность «Хезболлы», эксперт напомнил, что в 1992 году Израиль ликвидировал его предшественника – шейха Аббаса аль-Мусави.

«И тогда - в 1992 году - израильские газеты писали, что «война с «Хезболлой» окончена». То же самое происходит и сейчас - главу движения ликвидировали, но ему на смену пришел новый лидер - Хашем Сафиеддин. При этом есть слухи, согласно которым он более гибкий руководитель, чем Насралла. Но, судя по всему, израильтяне почти на сто процентов ликвидировали командное звено «Хезболлы», поэтому данный урон ей пережить будет сложно. Однако, полагаю, в итоге там его переживут. Исторический опыт показывает, что подобные группировки не исчезают навсегда, что они имеют способность восстанавливаться», - отметил Чупрыгин.

Организованный и масштабный ответ Израилю со стороны «Хезболлы» в настоящее время маловероятен, добавил востоковед.

«Быть настроенным на ответ и быть способным ответить – это разные вещи. Сейчас вопрос заключается в том, как и чем будет отвечать «Хезболла». У нее полно «железяк», чтобы в какой-то момент «нашвырять» их на Израиль, но кто будет командовать такой операцией? Насколько я понимаю, пока эти заняться не кому. Поэтому сейчас возможен локальный ответ, например, со стороны оставшихся в южном Ливане подразделений – они могут запустить какие-то ракеты. Но организованный ответ Израилю со стороны группировки я пока не ожидаю, поскольку восстановление командной вертикали «Хезболлы» займет определенное время», - заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что разрушительный авиаудар, в результате которого погиб Хасан Насралла, стал результатом многолетней операции израильской разведки, которая проникла во всю сеть лидера группировки. Это позволило отследить его перемещения до подпольного командного центра в Бейруте.