Ермак рассказал подробности о «непростом» визите Зеленского в США

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что визит Зеленского в США был «очень непростым», но важным «по содержанию и по времени». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир украинского телемарафона.

Ермак отметил, что визит Зеленского состоялся на фоне «очень напряженной, очень чувствительной» предвыборной гонки в США. Других деталей Ермак не привел.

Зеленский посетил США во время 79-й сессии Генассамблеи ООН, встретился с президентом страны Джо Байденом, а также с кандидатами в президенты Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Сообщалось, что Зеленский продвигал в США свой новый план, включающий продолжение атак ВСУ под Курском, гарантии безопасности со стороны Запада, поставки «специфического» оружия и международную финансовую помощь Украине. СМИ писали, что США не высказали четкой позиции по поводу плана Зеленского и не разрешили удары дальнобойным оружием по России.

The New York Times писала, что Зеленский больше не пользуется прежней популярностью в США. В Нью-Йорке его приняли «гораздо более сдержанно» по сравнению с прошлыми визитами: всего два десятка законодателей встретились с Зеленским за закрытыми дверями. Лидеры Конгресса мало что сделали, чтобы повысить значимость визита Зеленского, подчеркивала NYT. К примеру, они не оповещали СМИ о встрече с ним, как это случалось после предыдущих визитов.

В ходе визита в США Зеленский посетил завод по производству боеприпасов в Пенсильвании. Он объяснил свою поездку желанием выразить благодарность работникам завода, поставлявшего критически важные для ВСУ боеприпасы. Однако некоторые конгрессмены-республиканцы назвали этот визит «стратегической ошибкой», рассказало Politico.

Республиканцы сочли поездку Зеленского вмешательством в предстоящие выборы: Пенсильвания - «колеблющийся» штат (у республиканцев и демократов там одинаковые шансы на победу), а свой визит туда Зеленский совершил в сопровождении представителей Демократической партии. Спикер Палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон назвал организатором поездки украинского посла Оксану Макарову и потребовал от Зеленского уволить ее. Джонсон описал визит как «недальновидный и преднамеренно политический».