В Казахстане назвали Россию самым надежным союзником

Россия — ближайший партнер Казахстана, и дружеские отношения лидеров двух стран Владимира Путина и Касым-Жомарт Токаева это наглядно демонстрируют.

Самым надежным союзником Астаны Москву назвал сенатор парламента Казахстана Жакип Асанов, передает ТАСС.

«Россия для Казахстана безусловно самый близкий партнер и надежный союзник. Между нашими странами налажен устойчивый политический диалог на высоком уровне по всему спектру межгосударственных связей», — заявил парламентарий.

Он добавил, что взаимные визиты двух лидеров отражают стремление России и Казахстана к углублению отношений.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что победить Россию в военном плане невозможно. Он добавил, что при неблагоприятном развитии событий прежде всего пострадают государства, прямо вовлеченные в российско-украинский конфликт.