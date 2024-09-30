Обзор иноСМИ: страх Украины перед Трампом и протесты в Австрии

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Как израильские шпионы проникли в «Хезболлу»

Активные усилия ливанского движения «Хезболла» по набору новых бойцов для войны в Сирии позволили Израилю внедрять шпионов и находить потенциальных перебежчиков. Об этом рассказала Financial Times со ссылкой на представителей израильской разведки.

По словам собеседников газеты, израильским шпионам помогли данные, публикуемые «Хезболлой» в открытом доступе. Речь, в частности, идет о некрологах - так называемых «плакатах мученика», содержащих информацию о происхождении погибшего бойца, месте его гибели и его знакомых, поделившихся некрологами в соцсетях. Также Израилю помогает его техническое превосходство - спутники-шпионы, беспилотники и кибератаки, позволяющие прослушивать телефоны. Когда очередного члена «Хезболлы» удается идентифицировать, информацию о его передвижениях заносят в специальную базу данных. Туда же включают данные с телефона его жены, со взломанных камер наблюдения и даже с пульта управления «умного» телевизора, позволяющего записать голос.

На Украине опасаются решений Трампа

«Прохладный» прием Владимира Зеленского в США на прошлой неделе продемонстрировал «сужающиеся возможности» Украины по получению американской помощи, пишет The Wall Street Journal. Украинские войска сдают позиции, подчеркивает газета. Курсируя между Нью-Йорком и Вашингтоном, Зеленский рекламировал свой новый план, рассчитывая получить больше оружия и гарантий безопасности от США и их союзников.

Однако чиновники на Украине и в Европе опасаются, что усилия Зеленского не увенчаются успехом, подчеркивает WSJ. В Киеве и Брюсселе опасаются, что Дональд Трамп прекратит поддержку Киева в случае своей победы на выборах президента США и заставит Украину заключить соглашение с Россией. По мнению чиновников, эта сделка может оказаться невыгодной для Киева.

В Вене прошли протесты из-за победы ультраправых на выборах

Несколько десятков демонстрантов собрались перед венским парламентом вечером 29 сентября, чтобы выступить против подъема Австрийской партии свободы (АПС), сообщает OÖNachrichten. Протестующие скандировали лозунги «Вся Вена ненавидит АПС» и «Нет Киклю» (Кикль - бывший руководитель МВД Австрии и лидер АПС).

АПС получила на парламентских выборах 29,2 процента голосов избирателей. Второе место и 26,5 процента голосов досталось Австрийской народной партии действующего канцлера Карла Нехаммера. Третье место заняла Социал-демократическая партия Австрии (21 процент голосов). Кикль может сформировать правительство, если другие силы согласятся войти в коалицию с ним. Нехаммер и социал-демократы уже отвергли любой союз с ультраправыми. АПС выступает за ужесточение контроля над миграцией и против военной поддержки Украины.

Telegram стал «незаменимым инструментом» для поимки преступников

Когда в 2020 году спецагент налоговой службы США Крис Янчевски пытался перекрыть поток денег в сеть террористической группировки, он думал о проникновении на форум, доступ к которому разрешен только по приглашениям, и о поиске улик в даркнете. Однако чуть позже он обнаружил, что члены группировки открыто говорили о своей схеме на публичном форуме в Telegram, рассказала The Wall Street Journal.

Как пишет газета, Telegram стал отличным «местом охоты» правоохранительных органов. Газета назвала мессенджер «незаменимым инструментом» для поимки преступников. По данным Минюста США, за последние пять лет власти страны привлекли к ответственности десятки преступников на основании опубликованных в мессендежере сообщений. Представители Telegram заявили WSJ, что преступники есть в любой соцсети, но Telegram стремится максимально ограничить злоупотребление своей платформой.

Израиль отказался от стратегии «око за око»

Израиль демонстрировал «исключительную сдержанность» в течение почти года в ответ на тысячи атак «Хезболлы», сделавших север Израиля непригодным для проживания, пишет The Wall Street Journal. Эта сдержанность закончилась в сентябре 2024 года, подчеркивается газета. Израиль изменил свою стратегию и начал наносить «упреждающие удары».

По версии WSJ, вместо стратегии «ударов око за око» Израиль начал наносить удары первым, выбирая в качестве целей ракетные склады, пусковые установки и лидеров «Хезболлы». Как отмечает газета, израильские власти пошли на это, проигнорировав призывы США и других союзников к прекращению огня.