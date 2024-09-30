Стало известно решение Ирана по отправке войск в Ливан

Иран не намерен отправлять свои войска в Ливан на помощь шиитскому движению «Хезболла» для борьбы с Израилем. Об этом на пресс-конференции сказал официальный представитель Министерства иностранных дел исламской республики Насер Канани. RT на русском

«Правительства, страны и все народы региона [Ближнего Востока], в том числе в Ливане и Палестине, обладают всеми необходимыми возможностями для защиты от агрессии сионистского режима [Израиля]. Ливан доказал, что сам способен победить этот оккупационный режим (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС). Исламской Республике Иран нет необходимости отправлять добровольцев или вспомогательные силы», - сказал Канани. ТАСС

Ранее он сказал, что Тегеран не оставит без ответа преступления Израиля. Российская газета