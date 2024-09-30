Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель созвал 30 сентября экстренную встречу министров иностранных дел 27 стран ЕС в формате видеоконференции, чтоб обсудить ситуацию в Ливане.
Об этом журналистам сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС.
"Подтверждаем, что верховный представитель созывает экстренную неформальную видеоконференцию сегодня в 17:00 (18:00 мск - прим. ТАСС), чтобы обсудить реакцию ЕС на последнюю эскалацию в Ливане", - сказал он.