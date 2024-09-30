Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель созвал 30 сентября экстренную встречу министров иностранных дел 27 стран ЕС в формате видеоконференции, чтоб обсудить ситуацию в Ливане.

Об этом журналистам сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС.