В Раде допустили негласную подготовку к выборам властями Украины

Центризбирком Украины издал постановление, которое указывает на возможную подготовку к выборам. Как сообщает «КП», об этом заявила депутат Верховной рады Оксана Савчук.

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По ее словам, избирательные участки будут те же, что и на последних выборах в 2020 году — тогда украинцы выбирали депутатов в 22 областных совета и Киевский городской совет. При этом ЦИК предстоит выяснить, какие из них уцелели.

«Теперь нужно вообще смотреть по территории, какие избирательные участки есть», — сказала она.

Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая. Новые выборы должны были состояться 31 марта, однако голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Политик заявлял, что выборы сейчас не ко времени..

Президент России Владимир Путин отмечал, что легитимность Зеленского нельзя восстановить какими-либо ухищрениями. По его словам, сейчас законной властью на Украине остаются Верховная рада и ее председатель.