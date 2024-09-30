В США заявили о выгоде от СВО для одного штата

Специальная военная операция (СВО) оказалась выгодной для американского штата Пенсильвания, который получил выплаты из госбюджета. Об этом написало издание The Washington Post (WP).

По данным авторов статьи, после начала спецоперации Пенсильвания получила $175 млрд на так называемую чрезвычайную помощь для урегулирования конфликта. Однако большая часть денег осталась в США и пошла на нужды оружейных заводов, отметили в газете.

Завод в Скрэнтоне, производящий 155-мм артиллерийские снаряды, получил максимальную выгоду, отметила газета. В 2022 году там появилось более 200 рабочих мест, а число выпускаемой продукции подскочило в два раза, заключили в WP.

Завод в США нарастил производство 155-миллиметровых снарядов для Украины

До этого газета Wall Street Journal (WSJ) писала, что оборонная система Евросоюза столкнулась с бюрократией и нехваткой финансов. Авторы отмечают, что даже европейские страны, которые выступили инициаторами поддержки Украины, сталкиваются с большими препятствиями.