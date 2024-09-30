$92.71+0.31103.47+0.28
Почта

В США заявили о выгоде от СВО для одного штата

Специальная военная операция (СВО) оказалась выгодной для американского штата Пенсильвания, который получил выплаты из госбюджета. Об этом написало издание The Washington Post (WP).

В США заявили о выгоде от СВО для одного штата
© РИА Новости

По данным авторов статьи, после начала спецоперации Пенсильвания получила $175 млрд на так называемую чрезвычайную помощь для урегулирования конфликта. Однако большая часть денег осталась в США и пошла на нужды оружейных заводов, отметили в газете.

Завод в Скрэнтоне, производящий 155-мм артиллерийские снаряды, получил максимальную выгоду, отметила газета. В 2022 году там появилось более 200 рабочих мест, а число выпускаемой продукции подскочило в два раза, заключили в WP.

Завод в США нарастил производство 155-миллиметровых снарядов для Украины

До этого газета Wall Street Journal (WSJ) писала, что оборонная система Евросоюза столкнулась с бюрократией и нехваткой финансов. Авторы отмечают, что даже европейские страны, которые выступили инициаторами поддержки Украины, сталкиваются с большими препятствиями.

В мире
ЕС
Соединенные Штаты
Украина