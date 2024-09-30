В Грузии рассказали о плане по уничтожению страны

У оппозиции Грузии и зарубежных сил есть план по уничтожению страны. Об этом заявил основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили во время предвыборного митинга, передает издание NewsGeorgia.

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По словам политика, оппозиция страны делает все возможное для продвижения иностранных интересов, которые втянут Грузию в войну.

«Враждебно настроенные к нашей стране силы руками местных агентов намерены стереть Грузию с карты. Они готовятся к тому, что не удалось сделать ни одному завоевателю на протяжении веков», — добавил Иванишвили.

Он не раскрыл, кого именно имел в виду под «внешними врагами Грузии». Местными агентами Иванишвили назвал всю оппозицию во главе с партией «Единое национальное движение» экс-президента страны Михаила Саакашвили.