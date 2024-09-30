Маск считает, что скоро начнутся битвы «роев беспилотников»

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск уверен, что в будущем беспилотники столкнутся в невиданной ранее битве. Таким мнением он поделился в своей соцсети X (заблокирована в РФ). Российская газета

«Грядут битвы роя беспилотников, которые поразят воображение», - написал он в X (ранее Twitter). Так он прокомментировал пост другого пользователя платформы о том, что США могут производить около 20 тыс. дронов в год, а Китай в состоянии производить такое количество в день. ТАСС

Ранее издание The Economist отмечало, что США ищут возможности нарастить поставки американских и европейских компонентов для квадрокоптеров. Газета.Ru