Байден распорядился выделить $567 млн на военную помощь Тайваню

Американский лидер Джо Байден распорядился выделить 567 миллионов долларов на военную помощь Тайваню. Об этом сообщается в официальном заявлении на сайте Белого дома.

Отмечается, что средства выделяются на оборонную продукцию, услуги Пентагона, а также на подготовку и обучение в военной сфере. Согласно данным, в 2023 году Соединенные Штаты выделили Тайваню 345 миллионов долларов по линии министерства обороны.

Ранее Минобороны КНР потребовало от американских властей отказаться от военного сотрудничества с Тайванем. По словам зампредседателя центрального военного совета Китая Чжан Юся, тайваньский вопрос является красной линией китайско-американских отношений, а «независимость Тайваня» несовместима с миром и стабильностью региона, передает «Радиоточка НСН».