Маск сделал заявление о мрачном будущем США

Американский предприниматель Илон Маск предупредил об угрозе конституции США в случае победы на выборах президента кандидата от демократов Камалы Харрис. Свое мнение он высказал в соцсети Х.

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Таким образом бизнесмен прокомментировал слова спецпосланника президента США по вопросам климата, представителя демократов Джона Керри о том, что основной закон страны мешает бороться с дезинформацией. По его словам, Харрис нужно победить на выборах, чтобы у Демократической партии была возможность «осуществить изменения».

«И они уничтожат конституцию», - заметил Маск.

Ранее Макс уже предупредил, что США лишатся настоящих выборов, если кандидат от республиканцев проиграет и не сможет стать следующим президентом страны. Он также предрек стране скатывание в тиранию в случае победы демократов.

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Выборы президента США пройдут 5 ноября. Претендентом на высший государственный пост от демократов является нынешний вице-президент Камала Харрис. Соперником Харрис стал бывший глава государства Дональд Трамп.