Байдена призвали вместо Украины помочь своим гражданам

Кандидат в Палату представителей США Лаверн Спайсер раскритиковала реакцию главы США Джо Байдена и кандидата в президенты Камалы Харрис на последствия урагана. Об этом Спайсер написала в соцсети X.

Как минимум 95 человек погибли и более двух миллионов остались без электричества из-за урагана «Хелен», прошедшего на юго-востоке США. Ураган обрушился на Флориду, Джорджию, Северную Каролину, Южную Каролину, Вирджинию и Теннесси. Из-за сбоев связи властям поступило множество заявлений о пропавших людях. Некоторые дома во Флориде были разрушены.

«Жизни этих людей были полностью разрушены ураганом. Где Камала и Байден? Если бы это произошло на Украине, они бы были на каждом новостном канале», - написала Спайсер.

В Белом доме ранее заявили, что Байден посетит пострадавшие от шторма общины в конце этой недели, когда это «не будет мешать операциям по экстренному реагированию». В воскресенье, 29 сентября, Байден поговорил с губернатором Джорджии Брайаном Кемпом и губернатором Северной Каролины Роем Купером, а также с другими официальными лицами пострадавших штатов.