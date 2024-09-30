Зеленский не покажет свой «план победы» украинцам

Украинским гражданам не представят "план победы" Владимира Зеленского целиком, как он был презентован в Вашингтоне, заявил в ходе телемарафона глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Об этом пишет РИА Новости.

Желание скрыть некоторые пункты плана, представленного на прошлой неделе США, Ермак объяснил военной необходимостью.

Напомним, о "плане победы" на Украине заговорили в конце августа в преддверии поездки Владимира Зеленского в США для участия в заседании Генассамблеи ООН и для встреч с американскими политиками.