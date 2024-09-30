Байден не захотел помогать пострадавшим от урагана американцам

Президент США Джо Байден отказался выделять американцам, пострадавшим от урагана «Хелен», дополнительную помощь. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул N3».

Во время общения с журналистами американский лидер заявил, что власти дали пострадавшим «все, что у них есть». По его словам, они продолжают усердную работу. На вопрос о том, будет ли государство помогать им еще какими-либо ресурсами, Байден ответил отрицательно.

«Нет. Мы многое им дали, даже несмотря на то, что они не просили», — сказал президент США.

Напомним, что ураган «Хелен» обрушился на юго-восток США на прошлой неделе. СМИ сообщали о гибели 90 человек в пяти штатах: смертельные случаи были зарегистрированы в Южной Каролине, Джорджии, Флориде, Северной Каролине и Вирджинии. Порядка 2,4 млн людей остались без электричества. Были закрыты около 300 дорог в Северной Каролине и еще 150 закрыты в Южной Каролине.