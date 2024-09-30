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Депутат Рады обвинил Зеленского в госизмене

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский совершает госизмену, затягивая урегулирование украинского кризиса. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Депутат Рады обвинил Зеленского в госизмене
© globallookpress.com

По мнению украинского депутата, Зеленский уничтожает Украину, цепляясь за власть. Также Дубинский заявил, что Зеленский совершил «конституционный переворот», отменив выборы президента из-за военного положения. Депутат добавил, что платой за сохранение Зеленским своего положения стали ежедневные потери «людей, инфраструктуры и территории».

Ранее Дубинский заявил, что Зеленский отвергает мирные предложения, так как заинтересован в затягивании конфликта. Так депутат прокомментировал заявление Зеленского, назвавшего «деструктивной» мирную инициативу Китая и Бразилии. Страны предложили провести международную конференцию, которую признают и Россия, и Украина. Однако Зеленский раскритиковал инициативу, заявив, что ее не согласовывали с Украиной.

По мнению Дубинского, Зеленский хотел бы затянуть украинский кризис на «бесконечно долгое» время, потому что в этих условиях можно не проводить выборы. Дубинский обратился в Верховный суд Украины с требованием обязать парламент назначить дату президентских выборов.