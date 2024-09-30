Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский совершает госизмену, затягивая урегулирование украинского кризиса. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По мнению украинского депутата, Зеленский уничтожает Украину, цепляясь за власть. Также Дубинский заявил, что Зеленский совершил «конституционный переворот», отменив выборы президента из-за военного положения. Депутат добавил, что платой за сохранение Зеленским своего положения стали ежедневные потери «людей, инфраструктуры и территории».

Ранее Дубинский заявил, что Зеленский отвергает мирные предложения, так как заинтересован в затягивании конфликта. Так депутат прокомментировал заявление Зеленского, назвавшего «деструктивной» мирную инициативу Китая и Бразилии. Страны предложили провести международную конференцию, которую признают и Россия, и Украина. Однако Зеленский раскритиковал инициативу, заявив, что ее не согласовывали с Украиной.

По мнению Дубинского, Зеленский хотел бы затянуть украинский кризис на «бесконечно долгое» время, потому что в этих условиях можно не проводить выборы. Дубинский обратился в Верховный суд Украины с требованием обязать парламент назначить дату президентских выборов.