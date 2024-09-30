Политики на Западе признают, что конфликт на Украине может быть завершен только путем переговоров и достижения соглашения с Россией на условиях, близких к оговоренным в Стамбуле в первые недели противостояния. Об этом в своей статье для портала UnHerd заявил британский политолог Анатоль Ливен.

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По его мнению, у «плана победы» Зеленского нет никаких шансов на успех и в неофициальных комментариях официальные лица администрации президента США Джо Байдена «выразили глубокий скептицизм» по поводу предложений Киева.

«На самом деле, сейчас западные официальные лица в частном порядке все чаще признают, что конфликт закончится на условиях, близких к оговоренным в Стамбуле в первые недели противостояния», - пояснил Анатоль Ливен.

Он уточнил, что Киеву придется подписать договор о нейтралитете в сопровождении некоторых международных гарантий безопасности и территориальной целостности, и «появляется все больше признаков согласия с тем, что такой путь — лучшее, на что сейчас может рассчитывать Украина».

Напомним, что весной 2022 года на переговорах в Стамбуле Москва получила от Киева зафиксированные на бумаге тезисы будущего мирного соглашения. Был прописан нейтральный статус Украины и ее отказ от размещения иностранных военных вооружений, включая ядерное. Однако в итоге переговоры были заморожены.

Давид Арахамия, депутат Верховной рады Украины, назвал причиной срыва мирных переговоров в Стамбуле то, что занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон прибыл в украинскую столицу и призвал «ничего не подписывать, а просто воевать».