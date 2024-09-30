Вучич рассказал, кто владеет инициативой в конфликте на Украине

Россия владеет инициативой в украинском конфликте, а Западу становится все сложнее финансировать Киев. С такой оценкой выступил президент Сербии Александар Вучич в интервью европейскому изданию Politico.

"Россия обладает инициативой на поле боя [на Украине]. <...> Вначале Запад думал, что ему легко будет инвестировать в оборону Украины и финансировать [Киев] из-за достаточно слабого состояния российской экономики. Теперь ему стало гораздо труднее это делать", - отметил Вучич.

По мнению президента Сербии, европейские лидеры не хотят воспринимать его анализ ситуации на Украине, потому что считают себя "самыми умными людьми на свете". Поэтому они "не слушают никого, чье мнение отличается от их собственного", - подчеркнул Вучич.

Лидер Сербии также указал, что "лишь глупцы могут утверждать", что он представляет собой "марионетку России или российского агента". По утверждению Вучича, он встречался с президентом России Владимиром Путиным около 20 раз и знает его "достаточно хорошо", лучше, чем любой другой европейский лидер. Однако Вучич добавил, что не общался с российским президентом уже два с половиной года, в отличие от некоторых европейских лидеров, которые поддерживают с Путиным регулярные контакты.

27 сентября Вучич заявил, что украинский конфликт в конце концов будет закончен остановкой боевых действий по корейскому сценарию на линии боевого разграничения, и подобная ситуация может длиться десятилетиями.

Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит хода специальной военной операции.