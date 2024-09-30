Депутат немецкого парламента Штеффен Котре заявил, что взорванные газопроводы системы «Северный поток» подлежат восстановлению и необходимы Германии. Об этом Котре рассказал РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что ремонт труб не потребовал бы таких серьезных инвестиций, как строительство нового газопровода. Отсутствие поставок российского газа Котре назвал «одним из двух, трех, четырех гвоздей, вбитых в гроб» немецкой промышленности.

«То, что я слышу, указывает на то, что этот газопровод может быть, если можно так сказать, относительно комфортно восстановлен», - заявил депутат.

По его мнению, Германия переживает беспрецедентную деиндустриализацию. Котре связал это со стоимостью газа, которая на бирже выросла «вдвое или втрое». Он подчеркнул, что дешевый газ в Германию может поставлять только Россия.

Два года назад на газопроводах системы «Северный поток» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. В Дании, Германии и Швеции назвали взрывы диверсией и начали отдельные расследования. Дания и Швеция уже прекратили свои разбирательства.

СМИ писали, что немецкие следователи считают причастной к взрывам некую «проукраинскую группу», подготовленную офицерами ВСУ. Утверждалось, что взрывные устройства были перевезены на арендованной яхте, а участвовали в диверсии пятеро мужчин (капитан, два водолаза и два помощника водолазов), а также женщина-врач, связанные с Украиной.

Согласно исследованию Die Zeit, ARD и Süddeutsche Zeitung, в немецком уголовном деле сейчас трое фигурантов, двое мужчин и одна женщина, все они - граждане Украины. По версии СМИ, это водолазы, заложившие взрывные устройства.

В России отвергают версии о проукраинской группе и заявляют, что к организации взрывов причастны власти США.