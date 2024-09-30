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В Германии оценили возможность восстановить «Северные потоки»

Депутат немецкого парламента Штеффен Котре заявил, что взорванные газопроводы системы «Северный поток» подлежат восстановлению и необходимы Германии. Об этом Котре рассказал РИА Новости.

В Германии оценили возможность восстановить «Северные потоки»
© globallookpress.com

Депутат подчеркнул, что ремонт труб не потребовал бы таких серьезных инвестиций, как строительство нового газопровода. Отсутствие поставок российского газа Котре назвал «одним из двух, трех, четырех гвоздей, вбитых в гроб» немецкой промышленности.

«То, что я слышу, указывает на то, что этот газопровод может быть, если можно так сказать, относительно комфортно восстановлен», - заявил депутат.

По его мнению, Германия переживает беспрецедентную деиндустриализацию. Котре связал это со стоимостью газа, которая на бирже выросла «вдвое или втрое». Он подчеркнул, что дешевый газ в Германию может поставлять только Россия.

Два года назад на газопроводах системы «Северный поток» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. В Дании, Германии и Швеции назвали взрывы диверсией и начали отдельные расследования. Дания и Швеция уже прекратили свои разбирательства.

СМИ писали, что немецкие следователи считают причастной к взрывам некую «проукраинскую группу», подготовленную офицерами ВСУ. Утверждалось, что взрывные устройства были перевезены на арендованной яхте, а участвовали в диверсии пятеро мужчин (капитан, два водолаза и два помощника водолазов), а также женщина-врач, связанные с Украиной.

Согласно исследованию Die Zeit, ARD и Süddeutsche Zeitung, в немецком уголовном деле сейчас трое фигурантов, двое мужчин и одна женщина, все они - граждане Украины. По версии СМИ, это водолазы, заложившие взрывные устройства.

В России отвергают версии о проукраинской группе и заявляют, что к организации взрывов причастны власти США.