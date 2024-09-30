СМИ: Израиль мог убить лидера ХАМАС, но операция была отменена

Армия обороны Израиля ранее имела возможность ликвидировать главу политбюро палестинского движения ХАМАС Яхью Синвара, но отказалась из-за риска убить находившихся в том же комплексе заложников. Об этом со ссылкой на источники сообщил израильский портал N12.

Как отмечает портал, Синвар скрывается в подземных тоннелях под сектором Газа и часто находится рядом с заложниками, чтобы минимизировать риск ракетного удара.

Как ранее сообщал телеканал Al Arabiya, после гибели лидера "Хезболлах" в Ливане Синвар решил срочно сменить свое укрытие.

27 сентября в результате авиаудара Израиля в Бейруте был ликвидирован генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла. Организация подтвердила его гибель и обещала продолжать противостоять Израилю.