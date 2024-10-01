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В Германии опровергли состояние войны с Россией

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что ФРГ не находится в состоянии войны с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

В Германии опровергли состояние войны с Россией
© РИА Новости

Политик заявил о желании ряда политиков Германии напасть на Россию. При этом он опроверг состояние войны с Россией и напомнил, что с подобным заявлением выступала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

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«Это ужасно, это огромная ложь. И это обостряет. И это ведет к эскалации», — сказал он.

По мнению Котре, эскалация с любой стороны — Запада или России — влечет за собой негативные последствия.

Ранее Бербок обвинила президента России Владимира Путина в желании втянуть НАТО в войну.

«Мы с самого начала дали понять, что никогда этого не допустим», — отметила она.

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Штеффен Котре
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