Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что ФРГ не находится в состоянии войны с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

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Политик заявил о желании ряда политиков Германии напасть на Россию. При этом он опроверг состояние войны с Россией и напомнил, что с подобным заявлением выступала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

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«Это ужасно, это огромная ложь. И это обостряет. И это ведет к эскалации», — сказал он.

По мнению Котре, эскалация с любой стороны — Запада или России — влечет за собой негативные последствия.

Ранее Бербок обвинила президента России Владимира Путина в желании втянуть НАТО в войну.