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Неустановленные чиновники МО могут пойти по делу о некачественных бронежилетах

Стало известно, что неназванные чиновники из Министерства обороны РФ могут оказаться на скамье подсудимых по делу о хищении 2 млрд рублей на поставке некачественных бронежилетов для военных в СВО. Об этом сообщает ТАСС.

Известно об этом стало благодаря материалам дела, возбужденного по факту хищения денежных средств при реализации госконтракта на поставку средств защиты для нужд Министерства обороны РФ.

По делу проходят девять человек. В нем говорится о поставках 20 тыс. бронежилетов для военных в зоне СВО. Выяснилось, что качество бронежилетов не отвечало требованиям МО. При этом сумму ущерба оценили в 2 млрд рублей.

Морпехи группировки «Север» отбили укреплённые позиции ВСУ в Курской области

Военные морской пехоты группировки войск «Север» смогли отбить позиции ВСУ в приграничном районе в Курской области. Об этом сообщает RT.

Согласно информации Минобороны РФ, военнослужащим по итогу штурма удалось уничтожить военную технику ВСУ. Кроме того, российские морпехи зачистили окопы и блиндажи на долговоременных укреплённых позициях ВСУ.

В результате операции также была захвачена часть вражеской бронетехники, военные ВСУ оказались в плену.

Нетаньяху заявил, что Израиль меняет баланс сил на Ближнем Востоке

Нетаньяху высказал мнение об ударах по Йемену и Ливану. Об этом сообщает ТАСС.

По словам премьер-министра Израиля, удары по этим странам показывают всю мощь Израиля.

«Все видят размах, все видят огонь по целям, все видят цену, которую платят те, кто на нас нападает», - рассказал Нетаньяху.

Он также отметил, что Израиль переживет великие, но трудные времена и ведет войну по семи фронтам.

Нетаньяху убежден, что «изменение баланса сил влечет за собой возможность создания новых альянсов в регионе».

МЧС проведет проверку систем оповещения населения 2 октября

В России состоится проверка систем оповещения. Об этом сообщает ТАСС.

Она пройдет во всех субъектах РФ 2 октября. Будут запущены сирены и громкоговорители. В том числе состоится замещение эфира на радио и телевиденье.

Россиян предупредили о том, что им не нужно паниковать во время сигналов тревоги.

Такая проверка необходима для оценки работоспособности средств и систем оповещения в РФ.

В Киеве произошли новые взрывы

В ночь на понедельник, 30 сентября, в Киеве было зафиксировано несколько взрывов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное».

Сработала система противовоздушной обороны. Также в Киеве звучали сигналы тревоги.

Ранее поступала информация о взрывах в Киевской области.