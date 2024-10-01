Правительство Японии ушло в отставку

Кабмин Японии во главе с Фумио Кисидой ушел в отставку в полном составе, сообщает Kyodo. По данным агентства, это произошло в преддверии формирования нового правительства. 1 октября японский парламент, обе палаты которого контролируются Либерально-демократической партией, утвердит нового премьера – главу ЛДП Сигэру Исибу. Он сформирует новый кабинет министров, после чего правительство должно быть утверждено императором Нарухито. 9 октября будет распущена нижняя палата парламента, а досрочные выборы состоятся 27 числа. В первом туре голосования Исиба набрал 154 голоса. Соперником политика во втором туре стала 63-летняя Санаэ Такаити, набравшая 181 голос. Во втором туре за Исибу проголосовали 215 из 415 человек, за Такаити — 194,