Саудовская Аравия намерена поддержать Ливан на фоне эскалации конфликта

Саудовская Аравия намерена оказать медицинскую и гуманитарную помощь жителям Ливана, которые оказались в "критических обстоятельствах" после начала израильской операции против организации "Хезболлах". Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Саудовской Аравии.

"Поддерживая братьев в Ливане, руководство королевства распорядилось оказать медицинскую и гуманитарную помощь ливанскому народу, чтобы поддержать его в этих критических обстоятельствах", - указано в документе, опубликованном на странице министерства в X (ранее Twitter).

Как отмечается в заявлении, королевство с "большой обеспокоенностью" следит за ситуацией в Ливане и выступает за сохранение суверенитета и территориальной целостности республики. "Саудовская Аравия подтверждает свою поддержку братского ливанского народа в этом противостоянии", - добавили в ведомстве.